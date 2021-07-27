Спортсменов на Олимпиаде призвали не кусать медали

Организаторы Олимпийских игр в Токио обратились к спортсменам, которые кусают медали, позируя с наградами для фотографий. Пост доступен в Twitter.

Спортсменов в шутку призвали не кусать медали, так как они сделаны из переработанных электронных устройств и не являются съедобными. «Вам не нужно их кусать, хотя, уверены, вы все равно будете», — говорится в обращении.

Проба золота на зуб — один из способов выявления подделки. Однако медали из чистого золота вручались только на Играх с 1904 по 1912 год. Сегодня атлеты повторяют этот жест на фотографировании после награждения.

По итогам соревновательного дня 27 июля Япония возглавляет медальный зачет. Российская команда занимает четвертую строчку.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.