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Бывший футболист «Барселоны» восхитился сборной России на Олимпиаде

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Фото: Reuters

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер восхитился выступлениями сборной России на Олимпиаде. Пост доступен в Twitter эксперта.

«Олимпийский комитет России — без сомнения, самый успешный из всех в истории Олимпиады», — заметил Линекер. 60-летний эксперт таким образом обыграл тот факт, что отечественные спортсмены выступают в Токио под аббревиатурой ROC, что в переводе с английского означает «Олимпийский комитет России».

Российские спортсмены выступают на Играх без флага и гимна страны. Сборная России по состоянию на 27 июля занимает четвертое место в медальном зачете. На ее счету семь золотых медалей, семь серебряных и четыре бронзовые награды.

Олимпийские игры продлятся до 8 августа.

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