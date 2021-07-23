В WADA объяснили невозможность лишения России спортивных турниров

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли объяснил, почему Россию было невозможно лишить проведения некоторых спортивных турниров после введения санкций против страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) есть формулировки, которые позволяют России проводить международные соревнования, которые она уже получила. Генеральный директор WADA также отметил, что в условиях пандемии коронавируса международным федерациям было сложно найти какую-либо замену.

Ранее сообщалось, что глава WADA Витольд Банька разочаровался тем, что на олимпийской форме российских спортсменов присутствуют цвета национального флага. В частности, он обратил внимание на то, что Спортивный арбитражный суд сократил срок наказания для российской стороны с четырех до двух лет, а также разрешил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. «Но что есть, то есть. Решаем здесь не мы», — подытожил глава агентства.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет отечественным атлетам на выступления под флагом России на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать данные турниры.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия начнется в 14:00 по московскому времени. Сборная России выйдет на парад спортсменов под 77-м номером.