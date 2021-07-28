Завоевавший бронзу на Олимпиаде гимнаст Нагорный назвал себя слабаком

Российский гимнаст Никита Нагорный назвал себя слабаком после завоевания бронзовой награды в личном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что очень расстроен итоговым результатом. «Не получилось, потому что слабак сегодня. Проиграл сам себе, в первую очередь. Сам виноват», — заявил Нагорный. Россиянин также отметил, что не испытывает физической усталости, так как хорошо готовился к соревнованиям.

Ранее в среду, 28 июля, Нагорный стал третьим в личном многоборье. Первое место занял японец Дайки Хашимото. На втором месте расположился китаец Сяо Жотэн.

Никита Нагорный в Токио также стал олимпийским чемпионом в командном многоборье. Кроме того, спортсмену предстоит выступить на отдельных снарядах.

