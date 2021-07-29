Российский дзюдоист Ильясов завоевал бронзу на Олимпиаде

Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзовую награду в весовой категории до 100 килограммов на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен одержал победу над грузинским соперником Варламом Липартелиани.

Ильясов является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Также на его счету две победы на турнирах Большого шлема.

Ранее 29 июля россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпиаде в Токио. Золотые медали завоевала команда из Новой Зеландии. В финальной стадии россиянки с результатом 6 минут 51,45 секунды уступили им 1,26 секунды.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.