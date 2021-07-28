Газзаев поставил в пример футболистам завоевавшую бронзу ОИ дзюдоистку Таймазову

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отреагировал на завоевание бронзовой медали дзюдоисткой Мадиной Таймазовой на Олимпиаде в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал характер россиянки примером для представителей всех видов спорта, включая футболистов. «Кто сейчас ее может упрекнуть в том, что она не отдала все силы для победы на Олимпиаде?», — добавил Газзаев. Специалист также отметил, что гордится дзюдоисткой.

Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 70 килограммов. В матче за третье место спортсменка одержала победу над Барбарой Матич из Хорватии.

В полуфинале Таймазова провела 16-минутный поединок с будущей победительницей Игр японкой Тидзуру Араи. Россиянка несколько раз уходила от болевых приемов, а также отказалась сдаваться во время удушающего приема и потеряла сознание.