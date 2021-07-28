Российская дзюдоистка Таймазова завоевала бронзу на Олимпиаде

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 70 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче за третье место спортсменка одержала победу над Барбарой Матич из Хорватии оценкой вазари. Она принесла России 20-ю медаль на Играх в Токио. За победу поборются японка Тидзуру Араи и австрийка Михаэлла Поллерес.

Ранее 28 июля российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали Олимпийских игр в эстафете 4х200 метров кролем. Первое место заняли британцы, бронзовые медали завоевали австралийцы.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.