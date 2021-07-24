Дзюдоист отказался бороться с соперником из Израиля и покинет Олимпиаду

Алжирский дзюдоист Фатхи Нурин отказался выходить на татами на поединок против представителя сборной Израиля и покинет Олимпиаду в Токио. Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

После высказываний Фатхи Нурина и его наставника Амара Бенихлефа о нежелании участвовать в схватке с израильтянином IJF наложила временную дисквалификацию на алжирского спортсмена и запустила расследование. В ответ на это Олимпийский комитет Алжира снял с соревнований Нурина и объявил о том, что спортсмен покинет Токио.

«Федерация дзюдо выступает против дискриминации и следует принципу солидарности», — говорится в заявлении IJF.

В мае стало известно, что иранские дзюдоисты отстранены от международных турниров из-за систематического избегания борьбы со спортсменами из Израиля. Четырехлетняя дисквалификация отсчитывается с 2019 года.