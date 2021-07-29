Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу в многоборье на Олимпиаде

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую награду в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам четырех упражнений спортсменка набрала 57,199 балла. Победительницей стала американка Суниса Ли, набравшая 57,433 балла. На втором месте расположилась бразильянка Ребека Андраде с 57,298 балла. Еще одна россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место с 56,966 балла.

27 июля женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Российскую команду представляли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Мельникова и Уразова.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.