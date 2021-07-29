Российский гимнаст Далалоян объяснил снятие американки Байлз с соревнований ОИ

Российский гимнаст Артур Далалоян объяснил снятие американки Симоны Байлз с нескольких соревнований на Олимпийских играх в Токио. Его слова приводит ТАСС.

«Я сразу понимаю, насколько разные темпераменты и менталитет, воспитание и отношение ко всему этому в России и США. Но она все-таки девочка, пусть с невероятными и сложными прыжками. А во-вторых, у них по-другому на это смотрят», — заявил спортсмен. Он добавил, что Байлз было необходимо защищать свое моральное состояние.

Байлз снялась с соревнований по командному и личному многоборью. Американки в итоге завоевали серебряную медаль в командном многоборье, а победительницами стали россиянки. После соревнований американка заявила, что отошла в сторону, так как ее партнерши по команде хорошо справлялись и без нее. Турнир в личном многоборье пройдет позднее 29 июля.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира.