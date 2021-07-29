В Британии объяснили снятие американки Байлз с Олимпиады и назвали ее эгоисткой

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал американскую гимнастку Симону Байлз, снявшуюся с нескольких соревнований на Олимпийских играх в Токио. Его слова приводит Daily Mail.

Морган объяснил снятие спортсменки тем, что она не демонстрирует прежних результатов, и назвал ее эгоисткой, так как она подвела свою команду. «Симона, ты выступаешь на Олимпиаде не только для себя. Олимпиада — это не развлечение. Это вершина спортивной карьеры и испытание для любого спортсмена», — посчитал он.

Байлз снялась с соревнований по командному и личному многоборью. Американки в итоге завоевали серебряную медаль в командном многоборье, а победительницами стали россиянки. После соревнований американка заявила, что отошла в сторону, так как ее партнеры по команде хорошо справлялись и без нее. Турнир в личном многоборье пройдет позднее 29 июля.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира.