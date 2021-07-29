Призер Олимпиады по плаванию Чупков объявил о скором завершении карьеры

Призер Олимпийских игр по плаванию россиянин Антон Чупков объявил, что в ближайшее время планирует завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский спортсмен рассказал о своем намерении уйти из спорта после того, как он стал четвертым на 200-метровке брассом. Чупков отметил, что это был один из его последних стартов на международном уровне. «Чемпионат мира не в планах, Олимпиада в Париже тоже», — подчеркнул он.

Чупков завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 метров брассом.

Ранее ️российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали Олимпийских игр в эстафете 4х200 метров кролем. Спортсмены получили серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем, показав время семь минут 1,81 секунды. Первое место заняли британцы, бронзовые медали завоевали австралийцы.

