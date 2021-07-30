Выигравшей в Токио серебро россиянке Логуновой сделали предложение в аэропорту

Российской баскетболистке Анастасии Логуновой, выигравшей серебряную медаль на Олимпийский играх в Токио, сделали предложение в аэропорту. Событие попало на видео, его публикует Telegram-канал «ЯП События».

На кадрах видно, как возлюбленный спортсменки встает на одно колено с обручальным кольцом в зоне встречающих аэропорта Шереметьево. Девушка с букетом алых роз в руках не смогла сдержать слез и ответила на предложение руки и сердца согласием.

«Честно, у меня нет слов, я всё забыла… Забыла, как отвечать на вопросы про Олимпиаду, потому что Игры закончились, теперь наступает новая глава, следующий этап жизни. Пока не знаю, сколько нужно времени, чтобы прийти в себя. Конечно, я ничего такого не ожидала. Что важнее – кольцо или медаль Игр? Это дабл-килл», — приводит слова Логуновой «Р-Спорт».

Ранее российкая женская сборная по баскетболу 3х3 обыграла команду Китая в матче кругового турнира на Олимпиаде. Встреча завершилась со счетом 19:9 в пользу россиянок. Анастасия Логунова принесла команде 5 очков.