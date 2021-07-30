На Олимпиаде в Токио выявили 27 новых случаев заболевания COVID-19

На Олимпийских играх в Токио выявили по меньшей мере 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в ежедневном отчете оргкомитета «Токио-2020», опубликованном на официальном сайте Олимпиады.

Сообщается, что среди заболевших есть как персонал, задействованный в организации и проведении летних Олимпийских игр в Токио, так и спортсмены. Всего сообщается от трех зараженных атлетах, однако из какой они страны и в каком виде спорта соревнуются, не указано.

В четверг, 29 июля сообщалось о 24 новых случаях. Всего за время проведения Олимпиады-2020 в Токио общее число выявленных случаев среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 225.

Ранее стало известно, что правительство Японии до 31 августа продлило действие режима чрезвычайной ситуации в Токио из-за ситуации с распространением COVID-19. Кроме того, режим ЧС вводят еще в четырех префектурах: в Осаке и трех соседних с Токио префектурах Канагаве, Сайтаме и Тибе. На Хоккайдо, в Исикаве, Хёго, Киото, Фукуоке также до 31 августа будет введен режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, предполагающий более мягкие ограничения, чем при ЧС.