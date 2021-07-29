Российская рапиристка фехтовала с травмой в финальном матче Олимпиады

Российская рапиристка Марта Марьянова фехтовала с травмой в финале командного турнира на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщается в Instagram Олимпийского комитета России (ОКР).

Отечественная спортсменка не сумела самостоятельно покинуть зал после награждения. Марьянову увезли на инвалидной коляске. Как отмечается в посте ОКР, россиянка выступала с повреждением ноги в финале.

Российские рапиристки оказались сильнее француженок в решающем матче командного турнира Игр в Токио и стали чемпионками. Россиянки праздновали победу со счетом 45:34.

В индивидуальном турнире россиянка Инна Дериглазова завоевала серебро, а ее партнерша по команде Лариса Коробейникова показала третий результат.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.