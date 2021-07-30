Япония продлит режим ЧС в Токио из-за вспышки коронавируса

Правительство Японии до 31 августа продлило действие режима чрезвычайной ситуации в Токио из-за ситуации с распространением COVID-19. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура в ходе заседания экспертной комиссии.

Кроме того, режим ЧС вводят еще в четырех префектурах: в Осаке и трех соседних с Токио префектурах Канагаве, Сайтаме и Тибе. На Хоккайдо, в Исикаве, Хёго, Киото, Фукуоке также до 31 августа будет введен режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, предполагающий более мягкие ограничения, чем при ЧС.

29 июля в Японии был подтвержден очередной максимум заражений коронавирусом — 10 699 случаев. Впервые за всю пандемию этот показатель в стране превысил отметку в десять тысяч.

Министр призвал жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и содействовать борьбе с распространением инфекции: по возможности воздержаться от поездок по стране, не собираться большими компаниями и по возможности проводить больше времени дома в кругу родных.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в проведение Олимпиады. Соревнования проходят без зрителей, спортсмены и все работники, задействованные в проведении состязаний, прошли карантин и регулярно сдают тесты на COVID-19. Однако почти ежедневно организаторы Игр выявляют все больше новых случаев заболевания.