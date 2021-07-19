Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой из-за устриц

Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой из-за нашествия устриц

Соревнования по гребле на Олимпийских играх в Токио оказались под угрозой из-за нашествия устриц. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации источника, 14 тонн устриц приплыли в Токийский залив, где должен пройти турнир. Они начали прикрепляться к буям, установленным для предотвращения волн на поверхности воды. Из-за этого буйки начали тонуть, а организаторам пришлось доставать их и очищать от моллюсков. Отмечается, что решение проблемы обошлось в 1,28 миллиона долларов.

18 июля стало известно, что с момента прибытия спортсменов в Японию у четверых атлетов был обнаружен коронавирус. Кроме того, положительный тест сдали 16 сотрудников команд, 4 журналиста и 29 подрядчиков — всего 53 человека.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.