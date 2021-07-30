Выигравшая в стрельбе из пистолета Бацарашкина принесла России десятое золото

Россиянка Виталина Бацарашкина победила в финале турнира по скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров и принесла российской сборной десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это вторая победа 24-летней спортсменки на Олимпиаде-2020. 25 июля Бацарашкина принесла национальной сборной первую золотую медаль, одержав победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В финале она набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд, обойдя соперниц.

Накануне 24-летний россиянин Евгений Рылов завоевал золото Олимпиады по плаванию на дистанции 200 метров на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом. Пловец в финале показал результат 1 минута 53,27 секунды и побил предыдущий олимпийский рекорд, принадлежащий американцу Тайлеру Клэри.

Таким образом, в копилке российской сборной 31 медаль: десять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград. Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.