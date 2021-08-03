Оставшаяся без медалей Олимпиады трансгендерная штангистка высказалась

Новозеландская трансгендерная тяжелоатлетка Лорел Хаббард, оставшаяся без медалей Олимпиады в Токио, высказалась. Об этом сообщает Reuters.

Она выразила надежду, что со временем ее участие в Играх перестанет быть историческим событием. «Надеюсь, что люди, которые переживают трудности в жизни, увидят, что в мире есть возможности жить по-настоящему», — добавила штангистка.

2 августа в финале соревнований в весовой категории свыше 87 килограммов Хаббард в первой попытке не смогла взять стартовый вес 120 килограммов. Затем новозеландке дважды не покорились 125 килограммов, после чего она завершила борьбу на турнире.

21 июня Олимпийский комитет Новой Зеландии решил отправить Хаббард на Олимпиаду в Токио. Это стало возможным после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек при условии, что уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

Лорел Хаббард — первая подобная спортсменка. Новозеландка сделала операцию по смене пола 12 лет назад. До этого она также занималась тяжелой атлетикой.