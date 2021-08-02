Трансгендерная штангистка объяснила неудачу на Олимпиаде

Новозеландская трансгендерная тяжелоатлетка Лорел Хаббард в эфире «Матч ТВ» объяснила неудачу на Олимпийских играх в Токио.

Штангистка заявила, что переволновалась из-за участия в Олимпиаде. «Я сама с трудом понимаю свои ощущения. Я буквально чувствовала бегущий по телу ток. Кажется, поэтому и перегорела», — посчитала она.

Хаббард осталась без медалей Олимпиады ранее 2 августа. В финале соревнований в весовой категории свыше 87 килограммов штангистка в первой попытке не смогла взять стартовый вес 120 килограммов. Затем новозеландке дважды не покорились 125 килограммов, после чего Хаббард завершила борьбу на турнире.

21 июня Олимпийский комитет Новой Зеландии постановил, что 43-летняя Хаббард примет участие в Играх в Токио. Это стало возможно после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек при условии, что уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

Хаббард — первая подобная спортсменка. Новозеландка сделала операцию по смене пола 12 лет назад. До этого она также занималась тяжелой атлетикой.