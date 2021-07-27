Врач оценила возможность трансгендеров участвовать в женских соревнованиях

Врач-эндокринолог Анна Гончарова оценила возможность трансгендеров-мужчин участвовать в соревнованиях наравне с женщинами. По ее мнению, этого не должно происходить, пишут «Известия».

Таким образом специалист прокомментировала решение Международного олимпийского комитета о разрешении на участие в состязаниях трансгендерных мужчин, которые ощущают себя женщинами, даже если они не меняли пол хирургическим путем. Эксперт указала на физиологические, генетические и гормональные различия между представителями разных полов.

Гончарова обратила внимание не то, что генетика определяет чувствительность рецепторов к гормонам, развитие мышц и костей, силу и выносливость. Она подчеркнула, что эти различия могут стать определяющими в спортивных соревнованиях, и отметка в паспорте не уравнивает мужчин и женщин на уровне физиологии. Врач указала, что трансгендеры имеют право выбора в демократическом обществе, но соревноваться должны с себе подобными.

«Эволюционно, генетически различия в гендерном составе обуславливают и разную функцию мужского и женского организма в обществе и, естественно, это проявляется и на соревнованиях, где малейшие особенности развития костно-мышечно-сухожильных прикреплений, в особенности рецепторной чувствительности и возможности удержания силы мышечных сухожилий, обуславливают победу», — пояснила эндокринолог.

Гончарова заключила, что равноценные соревнования могут быть в отдельных видах спорта, например, в меткости, скорости слежения за объектов, однако в выносливости и силе женщина не сможет конкурировать с мужчиной.

Ранее, 21 июня, Олимпийский комитет Новой Зеландии постановил, что 43-летняя трансгендерная штангистка Лорел Хаббард примет участие в Олимпийских играх. Она будет соревноваться в женской категории до 87 килограммов.

Ее участие стало возможным после того, как МОК разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек, при условии, что уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

