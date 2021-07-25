Трамп раскритиковал Олимпиаду словами «так несправедливо, так нелепо»

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Аризоне, раскритиковал Олимпийские игры из-за участия трансгендеров в женских спортивных состязаниях. Его слова приводит ТАСС.

«Вы видели тяжелоатлета? Женщины, мне не хочется говорить это, но он побил ваш давний рекорд. Это так несправедливо, так нелепо», — сказал политик, не уточняя, о ком именно идет речь.

Трамп добавил, что все любят выигрывать, но предложил поразмышлять, как бы играл на женских состязаниях известный американский баскетболист Леброн Джеймс, если бы «решил сделать операцию» по смене пола.

Экс-президент уверен, что люди хотят видеть спортсменов и смотреть состязания, но не участие мужчин в женский соревнованиях. Он добавил, что это нарушает права женщин. «А теперь это допустили на Олимпийских играх. Олимпийские игры тоже испортились», — резюмировал Трамп.

Ранее, 21 июня, Олимпийский комитет Новой Зеландии постановил, что 43-летняя трансгендерная штангистка Лорел Хаббард примет участие в Олимпийских играх. Она будет соревноваться в женской категории до 87 килограммов.

Ее участие стало возможным после того, как МОК разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек, при условии что уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

Хаббард сделала операцию по смене пола 12 лет назад. До этого она также занималась тяжелой атлетикой. На женских соревнованиях на Тихоокеанских играх 2019 года в Самоа штангистка завоевала два золота. В 2020 году она выиграла золотую медаль на Кубке мира в Риме.

