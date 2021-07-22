Попавшая на Олимпиаду трансгендерная штангистка спряталась от прессы

Новозеландская штангистка Лорел Хаббард, первой из трансгендеров попавшая на Олимпийские игры, спряталась от прессы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Работник арены, где готовятся тяжелоатлеты, рассказал, что большинство журналистов приходят на тренировки ради общения с Хаббард, однако она не появляется на стадионе. «Никто не знает, где она занимается. Вероятно, на публике мы ее увидим только на соревнованиях», — отметил он.

Участие Хаббард в Играх стало возможным после того, как Международный олимпийский комитет разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек, при условии что уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев. Хаббард будет соревноваться в женской категории до 87 килограммов.

Спортсменка сделала операцию по смене пола 12 лет назад. До этого она также занималась тяжелой атлетикой. На женских соревнованиях на Тихоокеанских играх 2019 года в Самоа штангистка завоевала два золота. В 2020 году она выиграла золотую медаль на Кубке мира в Риме.