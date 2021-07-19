На Олимпиаде в Токио выступит рекордное количество ЛГБТ-спортсменов

На Олимпийских играх в Токио примет участие рекордное количество ЛГБТ-спортсменов. Об этом сообщает Out Sports.

По информации источника, на соревнования поедут 142 атлета, открыто заявивших о своей ориентации. Больше всего ЛГБТ-спортсменов — в команде США, где их насчитывается 34 человека. Далее следуют Канада (16), Великобритания (15), Нидерланды (14), Австралия (10), Новая Зеландия и Бразилия (9).

Отмечается, что на Играх в Лондоне в 2012 году выступили 23 открытых ЛГБТ-спортсмена, в Рио в 2016-м таких участников было 56. В список были включены спортсмены, открыто рассказавшие о своей сексуальной ориентации в СМИ или социальных сетях.

Ранее стало известно, что в Олимпиаде в Токио примет участие трансгендерная штангистка Лорел Хаббард. Она будет соревноваться в женской категории до 87 килограммов.

Олимпийские Игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.