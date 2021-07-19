Названы самые высокооплачиваемые участники Олимпиады в Токио

Названы самые высокооплачиваемые участники Олимпийских игр 2021 года в Токио. Рейтинг опубликовало издание Forbes.

Лидером списка стал нападающий сборной США по баскетболу Кевин Дюрант. Его доходы оцениваются в 75 миллионов долларов. На втором месте расположилась японская теннисистка Наоми Осака с 60 миллионами долларов. Третье место занял еще один баскетболист сборной США Дамиан Лиллард с 40,5 миллиона долларов.

В рейтинг также вошли сербский теннисист Новак Джокович (34,5 миллиона), британский гольфист Рори Макилрой (32 миллиона), американский баскетболист Девин Букер, японский теннисист Кэй Нисикори (по 30,5 миллиона) и два американских баскетболиста — Крис Миддлтон (27 миллионов) и Джру Холидей (23 миллиона).

Олимпийские Игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Член исполнительного комитета турнира Харуюки Такахаси рассказывал, что организаторы понесут серьезные финансовые потери в этом случае. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.