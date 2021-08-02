Трансгендерная штангистка осталась без медалей Олимпиады

Новозеландская трансгендерная тяжелоатлетка Лорел Хаббард осталась без медалей Олимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале соревнований в весовой категории свыше 87 килограммов штангистка в первой попытке не смогла взять стартовый вес 120 килограммов. Затем новозеландке дважды не покорились 125 килограммов, после чего Хаббард завершила борьбу на турнире. Всего в финале приняли участие 10 спортсменок.

На момент написания новости соревнования не завершены. Лидирует Вероника Эстела Саладин Толентино из Доминиканской Республики.

21 июня Олимпийский комитет Новой Зеландии постановил, что 43-летняя Хаббард примет участие в Играх в Токио. Это стало возможно после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек, при условии что уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

Хаббард — первая подобная спортсменка. Новозеландка сделала операцию по смене пола 12 лет назад. До этого она также занималась тяжелой атлетикой.

