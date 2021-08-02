Борец Семенов принес сборной России 50-ю медаль на Олимпиаде

Россиянин Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В поединке за третье место в весовой категории до 130 килограммов российский спортсмен победил представителя Чили Ясмани Акосту. Встреча прошла в понедельник, 2 августа, Семенов взял верх по очкам.

В 1/8 финала россиянин был сильнее египтянина Абделатифа Мохамеда, затем на стадии четвертьфинала проиграл грузину Якобу Каджая. После этого Семенов в утешительном раунде победил спортсмена из Финляндии Матти Элиаса Куосманена.

Теперь в активе сборной России 50 медалей, из них 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых. Команда находится на пятом месте в общем зачете.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры завершатся 8 августа.