Россиянка Мельникова разделила с японкой бронзу Олимпиады в вольных упражнениях

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка из России набрала 14,166 балла. Такую же оценку получила Маи Мураками из Японии. Таким образом, гимнастки разделили третью позицию и обе получат бронзовые медали.

Золотую медаль завоевала американка Джейд Кэри, набравшая 14,366 балла. Серебро выиграла итальянская спортсменка Ванесса Феррари (14,200). Еще одна россиянка Виктория Листунова получила за свое выступление 12.400 балла и заняла последнее, восьмое место в финале.

Мельникова завоевала третью медаль на нынешней Олимпиаде. После победы в командном многоборье россиянка также стала третьей в личном многоборье.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.