Российские велогонщицы Шмелева и Войнова выиграли бронзу в командном спринте

Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзовую медаль в командном спринте на велотреке на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В заезде за третье место россиянки обогнали пару из Нидерландов, опередив ее на 0,252 секунды. Золотую медаль завоевали спортсмены из Китая, которые в финале обогнали спортсменок из Германии.

Теперь в активе сборной России 46 медалей. Команда завоевала 12 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых наград и находится на пятом месте в общем зачете.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.