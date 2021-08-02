Стрелок Каменский принес сборной России 20-е серебро на Олимпиаде

Российский стрелок Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки с трех позиций с 50 метров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам девяти серий россиянин набрал 464,2 очка. Золото выиграл китайский стрелок Чанхун Чжан, установивший мировой рекорд с 466 очками. Бронзовую награду завоевал сербский спортсмен Миленко Себич (448,2).

Для Каменского это вторая медаль на Играх. Ранее россиянин вместе с Юлией Каримовой занял третье место в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки в миксте.

Сборная России имеет а активе 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых медалей. Команда находится на пятом месте в общем зачете.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.