Плющенко оценил решение гимнастки Байлз о снятии с Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил решение американской гимнастки Симоны Байлз о снятии с Олимпиады в Токио. Об этом он рассказал в Instagram.

Спортсмен отметил, что американка имела полное право на такой поступок. Он также выразил поддержку Байлз и пожелал ей успехов.

Кроме того, Плющенко вспомнил о своем снятии с личного турнира на Олимпиаде-2014 в Сочи. Он отметил, что не жалеет о том решении, так как в противном случае мог бы оказаться в инвалидном кресле.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и 19-кратная чемпионка мира Симона Байлз 27 июля снялась с командных соревнований после ошибки в опорном прыжке. После этого спортсменка отказалась от выступления во всех остальных видах программы. Американка призналась, что страдает от потери ориентации в пространстве при выполнении элементов.