Гимнастка Байлз вновь отказалась от участия в соревнованиях на Олимпиаде

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и 19-кратная чемпионка мира Симона Байлз вновь отказалась от участия в соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Об сообщается на странице Федерации спортивной гимнастики США в Twitter.

Американская спортсменка не выступит в финале вольных упражнений Олимпийских игр. Соревнования по этой дисциплине состоятся в понедельник, 2 августа.

Ранее Байлз отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях. До этого она сообщила, что не будет участвовать в индивидуальном многоборье.

27 июля Байлз снялась с соревнований после ошибки в опорном прыжке. В итоге американская команда завоевала серебряную медаль в командном многоборье, а победительницами стали спортсменки из России.

Она призналась, что страдает от потери ориентации в пространстве при выполнении трюков: она не отличает верх от низа и не понимает, куда и на что приземлится. Синдром, при котором у гимнастов словно перестает работать мышечная память при прыжках, называется twisties или «перекручивания»