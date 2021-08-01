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Гимнастка Байлз вновь отказалась от участия в соревнованиях на Олимпиаде

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Фото: LINDSEY WASSON / Reuters

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и 19-кратная чемпионка мира Симона Байлз вновь отказалась от участия в соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Об сообщается на странице Федерации спортивной гимнастики США в Twitter.

Американская спортсменка не выступит в финале вольных упражнений Олимпийских игр. Соревнования по этой дисциплине состоятся в понедельник, 2 августа.

Ранее Байлз отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях. До этого она сообщила, что не будет участвовать в индивидуальном многоборье.

27 июля Байлз снялась с соревнований после ошибки в опорном прыжке. В итоге американская команда завоевала серебряную медаль в командном многоборье, а победительницами стали спортсменки из России.

Она призналась, что страдает от потери ориентации в пространстве при выполнении трюков: она не отличает верх от низа и не понимает, куда и на что приземлится. Синдром, при котором у гимнастов словно перестает работать мышечная память при прыжках, называется twisties или «перекручивания»

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