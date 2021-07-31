Гимнастка Байлз отказалась от участия в соревнованиях на Олимпиаде

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и 19-кратная чемпионка мира Симона Байлз отказалась от участия в соревнованиях на Олимпийских играх в Токио, сообщает РИА Новости.

Спортсменка не выступит в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях. До этого она отказалась от индивидуального многоборья.

Ранее Байлз снялась с соревнований после ошибки в опорном прыжке. В итоге американская команда завоевала серебряную медаль в командном многоборье, а победительницами стали спортсменки из России.

Она призналась, что страдает от потери ориентации в пространстве при выполнении трюков: она не отличает верх от низа и не понимает, куда и на что приземлится. Синдром, при котором у гимнастов словно перестает работать мышечная память при прыжках, называется twisties или «перекручивания».

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.