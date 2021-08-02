Российские волейболистки проиграли Турции и вышли в плей-офф с четвертого места

Женская сборная России по волейболу проиграла Турции в заключительном матче группового этапа на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 2 августа, и продлилась пять партий. Турчанки взяли верх со счетом 3:2 (21:25, 25:23, 25:23, 15:25, 15:10).

Россиянки завершили групповой этап с восемью очками и заняли в группе B четвертое место. В 1/4 финала команда встретится с Бразилией или Сербией. Окончательно соперник определится позднее 2 августа, после окончания матчей в параллельной группе.

На нынешнем турнире сборная России провела пять матчей. Команда проиграла стартовый поединок Италии, затем одержала три победы подряд и уступила Турции. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.