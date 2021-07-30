Усомнившийся в честности победы россиянина Рылова американец извинился

Американский пловец Райан Мерфи извинился перед Евгением Рыловым за слова о нечестной победе россиянина на Олимпиаде в Токио. Об этом Рылов сообщил в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

По словам россиянина, соперник написал ему в соцсетях, где объяснился. Рылов отметил, что Мерфи неправильно поняли, так как он говорил о проблеме допинга в спорте в целом, не намекая на Россию. Пловец добавил, что у него нет никаких проблем во взаимоотношениях с американцем.

Мерфи ранее в пятницу, 30 июля, усомнился в честности заплыва на 200 метров на спине на Играх в Токио. При этом он не выдвинул конкретных обвинений. Рылов в ответ заявил, что никогда не принимал допинг, а также отметил, что соперник имеет право на любое мнение.

В заплыве россиянин завоевал золотую медаль, повторив олимпийский рекорд. Мерфи занял второе место, на третьей позиции финишировал британец Люк Гринбанк.