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Российская лучница Осипова завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская лучница Елена Осипова завоевала серебро в личном первенстве на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной встрече россиянке противостояла кореянка Ан Сан. Поединок продлился все пять сетов и завершился на тай-брейке, где сильнее была представительница Южной Кореи.

На пути к финалу Осипова одолела немку Мишель Кроппен, британку Брайони Питман, кореянку Кан Чхэ Ен и итальянку Лучиллу Боари. Последняя противостояла россиянке в полуфинале и была обыграна Осиповой всухую — 6:0.

28-летняя Осипова принесла в копилку сборной России 32-ю медаль. Сейчас в активе россиян десять золотых, 13 серебряных и девять бронзовых медалей. Команда находится на четвертом месте в общем зачете. Олимпиада завершится 8 августа.

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