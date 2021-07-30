Тарасова сравнила олимпийскую сборную США со свинарником

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила со свинарником олимпийскую сборную США. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист подвергла американских спортсменов жесткой критике из-за высказывания пловца Райана Мерфи, который усомнился в честности победы коллеги из России Евгения Рылова на Играх в Токио. «Американцы слабее, им надо что-то хрюкать про допинг. Надо воспринимать именно так — мы зашли в свинарник, а вокруг разрисованные свиньи в цветах их флага», — заявила Тарасова.

Мерфи ранее усомнился в честности заплыва на 200 метров на спине на Играх в Токио. Он не выдвинул конкретных обвинений. Рылов в ответ заявил, что никогда не принимал допинг.

В заплыве, который прошел ранее в пятницу, 30 июля, россиянин завоевал золотую медаль, повторив олимпийский рекорд. Мерфи занял второе место, на третьей позиции финишировал британец Люк Гринбанк.