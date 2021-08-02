Россиянин Емелин завоевал бронзу в греко-римской борьбе на Олимпиаде

Россиянин Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В поединке за третье место в весовой категории до 60 килограммов российский спортсмен победил представителя Молдавии Виктора Чобану. Встреча завершилась со счетом 12:1 в пользу россиянина.

В 1/8 финала Емелин был сильнее представителя Египта Хайтема Махмуд Фахми, а в четвертьфинале уступил кубинцу Луису Орте. После этого россиянин получил путевку в утешительный раунд, где взял верх над американцем Ильдаром Хафизовым.

Теперь в активе сборной России 49 медалей. Среди них 12 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых. Команда занимает пятое место в общем зачете.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры завершатся 8 августа.