Россиянин Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде

Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам двух попыток российский спортсмен получил среднюю оценку 14,783 балла. Такой же балл продемонстрировал представитель Южной Кореи Чэ Хван Син, но он обошел Аблязина из-за более высокой сложности своей программы. Бронзовую награду завоевал армянский гимнаст Артур Давтян. Он набрал 14,733 балла.

В финале принял участие еще один российский гимнаст — Никита Нагорный. Он получил оценку 14,716 балла и занял пятую позицию.

Теперь в активе сборной России 48 медалей. Среди них 12 золотых, 21 серебряная и 15 бронзовых. Команда находится на пятом месте в общем зачете.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры завершатся 8 августа.