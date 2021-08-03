Грузинского толкателя ядра отстранили от Олимпиады из-за допинга

Грузинского толкателя ядра Беника Абрамяна отстранили от участия в Олимпиаде в Токио. Об этом на своем сайте сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

В анализах спортсмена, взятых 31 июля, обнаружили запрещенные препараты из группы анаболических стероидов. Из-за этого он не выступит на Играх в соревнованиях, которые состоятся во вторник, 3 августа.

Уточняется, что Абрамян может требовать вскрытия пробы В. Кроме того, у толкателя ядра есть возможность обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В понедельник, 2 августа, Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал о результатах тестирования на допинг российских спортсменов на Олимпиаде. Уточнялось, что положительных тестов не было.