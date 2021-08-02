МОК рассказал о результатах допинг-тестов российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил отсутствие среди российских спортсменов положительных допинг-тестов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

«Международный орган по тестированию должен этим заниматься, они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. 85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов», — пояснил Адамс.

Ранее американский журналист опубликовал результаты дня олимпийского турнира по теннису, используя эмодзи с российским триколором напротив фамилий отечественных спортсменов. Один из пользователей сделал ему замечание по этому поводу, в ответ на что журналист высказался, что теннисисты представляют сборную России, и отказался убрать российский флаг.