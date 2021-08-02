Российский тренер раскритиковал «гоняющих балду» судей на Олимпиаде

Тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов в беседе с «Матч ТВ» раскритиковал работу судейской комиссии в ходе мужского командного финала в рапире на Олимпийских играх в Токио.

Говоря об ошибках судей на этой Олимпиаде, из-за которых было много измененных результатов, тренер посетовал на то, что «члены судейской коллегии «ходят тут и ничего не делают». Мамедов рассказал, что когда он был членом судейской комиссии, то давал судьям рекомендации после ошибок, к которым они прислушивались из-за его авторитета в фехтовании.

«Они знают, что у них в конце ноября выборы. Может многих из них на комиссии не будет. Ходят, балду гоняют. Ничего не делают. Какая-то неправильная позиция. "Мы не имеем права вмешиваться". А для чего вы тогда здесь находитесь?», — возмутился Мамедов.

Ранее спортивный обозреватель американского издания New York Times Бен Ротенберг резко отказался убрать российский флаг из своей публикации в Twitter после просьбы одного из комментаторов. Журналист опубликовал результаты дня олимпийского турнира по теннису, используя эмодзи с российским триколором напротив фамилий отечественных спортсменов. Один из пользователей написал, что Ротенбергу «вряд ли стоит использовать изображение российского флага». «Я не Международный олимпийский комитет. Они россияне, соревнуются вместе, потому что россияне. Это Россия», — ответил Ротенберг.