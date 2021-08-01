Российские рапиристы завоевали серебряные медали Игр в Токио

Российские рапиристы уступили в финале соперникам из сборной Франции и заняли второе место на турнире в рамках Олимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Таким образом, отечественные спортсмены завоевали серебро на Играх. За сборную России на турнире выступили Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Тимур Сафин. Для братьев Бородачевых токийское серебро стало первой олимпийской медалью в карьере.
В полуфинале россияне сломили сопротивление оппонентов из США. Отечественные рапиристы оказались сильнее американцев и выиграли со счетом 45:41.
29 июля командное золото завоевала женская сборная России по рапире. В финале россиянки обыграли сборную Франции.
Олимпиада продлится до 8 августа.