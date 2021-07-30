Российские шпажисты вышли в финал Олимпиады в командном первенстве

Мужская сборная России по фехтованию на шпаге вышла в финал Олимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале командного первенства россияне Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков победили китайскую сборную. Девятираундовый поединок завершился со счетом 45:38 в пользу россиян.

В параллельном полуфинале японцы с таким же счетом одолели Южную Корею. Финал между российскими и японскими спортсменами состоится в пятницу, 30 июля, в 13:30 по московскому времени.

В четверг, 29 июля, женская сборная России по фехтованию на рапире завоевала золото в командном первенстве. Всего в активе россиян на Олимпиаде 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.