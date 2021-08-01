Российские рапиристы гарантировали себе медали на Олимпиаде

Мужская сборная России по рапире пробилась в финал командных соревнований на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные рапиристы оказались сильнее команды США в полуфинале. Итоговый счет противостояния — 45:41 в пользу россиян. За сборную выступают Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

Таким образом, российские рапиристы гарантировали себе медали в рамках олимпийского турнира. За золото они поспорят с соперниками из Франции. Встреча пройдет 1 августа, начало — 13:50 по московскому времени.

29 июля командное золото завоевала женская сборная России по рапире. В финале россиянки сломили сопротивление сборной Франции.

Олимпиада продлится до 8 августа.