Американский журналист резко отказался убрать российский флаг

Спортивный обозреватель американского издания New York Times Бен Ротенберг резко отказался убрать российский флаг из своей публикации в Twitter после просьбы одного из комментаторов.

Журналист опубликовал результаты дня олимпийского турнира по теннису, используя эмодзи с российским триколором напротив фамилий отечественных спортсменов. Один из пользователей написал, что Ротенбергу «вряд ли стоит использовать изображение российского флага».

Обозреватель ответил, что, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), теннисисты представляют сборную России. «Я не Международный олимпийский комитет. Они россияне, соревнуются вместе, потому что россияне. Это Россия», — отметил он.

Ранее представитель Международного олимпийского комитета Ненад Лалович обратил внимание на то, что российские атлеты находятся под контролем в большей степени, чем спортсмены из других стран.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020-го, российские спортсмены не могут выступать на международных стартах с флагом и гимном своей страны. На Олимпиаде в Токио отечественные атлеты формально представляют Олимпийский комитет России.