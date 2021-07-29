В нападках Макгрегора на Нурмагомедова увидели крик о помощи

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье прокомментировал нападки ирландца Конора Макгрегора на россиянина Хабиба Нурмагмедова в Twitter. Об этом сообщает MMA Fighting.

Кормье убежден, что ирландец «перешел черту», когда написал пост о смерти отца российского спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. Американский тяжеловес увидел в словах Макгрегора крик о помощи.

«Хабиб больше не дерется. Поэтому этот выпад ему приходится оставлять без ответа. Конор зашел слишком далеко. Честно говоря, после таких слов непонятно, как столько людей могут по-прежнему поддерживать поведение Макгрегора», — заявил Кормье.

27 июля Макгрегор посмеялся над смертью отца Нурмагомедова и вскоре удалил оскорбительный твит. Тем не менее действия ирландца вызвали недовольство среди пользователей Twitter.

Оскорбительный комментарий Макгрегор оставил под словами Нурмагомедова, который поприветствовал победу Дастина Порье над ирландцем. Американец во второй раз в карьере вышел триумфатором из схватки с Макгрегором.