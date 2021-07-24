Друг Макгрегора Лобов проиграл бой и объявил о завершении карьеры

Друг Конора Макгрегора, боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов проиграл боксеру Денису Беринчику в поединке на голых кулаках и объявил о намерении завершить карьеру. Об этом сообщает Sports.ru.

«Перед боем пришлось гонять много веса, хотя что тут уже говорить об этом? Наверное, пришло время завязывать мне с боями», — сказал 34-летний Лобов.

Пятираундовый поединок, проходивший в Киеве, завершился после четвертого раунда. Угол Лобова снял бойца перед началом заключительного отрезка.

Лобов родился в Нижнем Новгороде, но живет и тренируется в Ирландии. Боец — давний друг Макгрегора. С 2015 по 2019 год Лобов выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На счету Лобова 13 побед, 15 поражений и одна ничья в боях по правилам ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. Помимо ММА спортсмен выступал в боях на голых кулаках.