Бывший боец UFC описал ужасные условия жизни в СССР

Бывший боец UFC Артем Лобов в интервью YouTube-каналу «От души в душу» описал ужасные условия жизни в СССР.

Спортсмен вспомнил, как в детстве заболел туберкулезом и весь 1988 год провел в больнице, где были плохие условие и постоянное воровство. «У меня украли любимую игрушку! Это была единственная частичка из дома. При хорошей жизни у больного ребенка не воруют игрушки. Ничего хорошего в СССР не было, это я вам скажу точно», — заявил он.

Лобов родился в Нижнем Новгороде, но живет и тренируется в Ирландии. Спортсмен дружит с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором. С 2015 по 2019 год Лобов также выступал в американском промоушене. На счету Лобова 13 побед, 15 поражений и одна ничья в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся.

В июне Лобов проведет поединок на голых кулаках с украинцем Денисом Беринчиком.

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