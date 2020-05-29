Друг Макгрегора рассказал о решении «свинтить из России после истории 90-х»

Российский и ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов рассказал о решении уехать из России в 90-е годы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Лобов вспомнил, что Заволжье, где он рос, был криминальным городом с большим количеством бывших заключенных. «Когда мы росли, у нас все разговоры были только об этом: кто вышел, кто сел. Единственные, кто имел успех, — бандиты. Мы даже не считали, что воровство — это нарушение закона. Это считалось заработком», — сказал он.

По словам бойца, его мать бросила работу школьного учителя и занялась бизнесом, но бандиты стали вымогать у нее деньги. «Уже был край. С тебя пытаются качать деньги, которых и так нет. К нам домой ребята с оружием приходили. Приняли решение, что нам нужно куда-то свинтить», — подытожил спортсмен.

На счету Лобова 13 побед, 15 поражений и одна ничья в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Он живет и тренируется в Ирландии. Спортсмен дружит с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.

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